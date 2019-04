Udinese, la salvezza passa da un ritrovato De Paul: merito di Tudor

De Paul firma la doppietta che rimette in piedi la sua Udinese. L’ultimo gol risale al 3 marzo scorso. Ora l’Udinese ha l’arma in più per la salvezza

Rodrigo De Paul non si fa distrarre dalle voci mercato e trova finalmente il gol che mancava dal 3 marzo scorso, contro il Bologna. Un solo gol per lui negli ultimi quattro mesi. Reti che mancavano anche all’Udinese, assorbita nella zona pericolosa della retrocessione.

Con Tudor, l’argentino vede meglio la porta e recupera la sfida difficilissima contro l’Empoli con una grandissima doppietta. Sul terzo gol, conquista la punizione trasformata in rete da Mandragora.

De Paul, lusingato dall’interesse di Napoli, Inter e Siviglia, raggiunge così quota 9 centri in stagione. Dopo una partenza a mille con Velazquez in panchina: cinque reti in undici partite, arriva la battuta d’arresto con Nicola. L’allenatore ex Crotone, infatti, lo arretra nei cinque di centrocampo e l’argentino non riesce più a sbloccarsi. Ora, con Tudor la musica è cambiata. De Paul ritrova il gol ed ora è pronto a rilanciare i Bianconeri in classifica.