Udinese, Sema: «Ripresa Serie A? Vedremo se estendere contratto»

Ken Sema, esterno dell’Udinese in prestito dal Watford, ha commentato la sua situazione contrattuale coi bianconeri

Non ci sono ancora certezze per quanto riguarda il destino dei calciatori in prestito. Ken Sema, attualmente in forza all’Udinese ma di proprietà del Watford, ha parlato della sua situazione a Fotbollskanalen.

«Se la Serie A ricomincia, vedremo se estendere il contratto fino alla fine della stagione. Comunque credo sia qualcosa di liscio e credo che ci sia in ponte un accordo che lasci tutti contenti».