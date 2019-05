Udinese-Spal, 37ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca ormai pochissimo alla fine della stagione ma manca ancora qualche verdetto determinante. Tra questi, indubbiamente, resta da riempire la casella per assegnare l’ultima retrocessione nella serie cadetta. Dopo la vittoria di Empoli e Udinese, e la contemporanea sconfitta di Genoa, Parma e Fiorentina, il range si è ulteriormente assottigliato al punto che 40 punti non sono più quota sufficienti per garantire la salvezza. La partita che aprirà la 37° giornata è Udinese˗SPAL: se gli ospiti non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, i padroni di casa devono assolutamente trovare una vittoria per continuare a sperare. Igor Tudor ha, dunque, la possibilità di conquistare la seconda salvezza consecutiva con i bianconeri, dopo quella ottenuta la scorsa stagione, sempre da subentrato. In caso di sconfitta di una tra Empoli e Genoa e un contemporaneo successo dei friulani, la squadra di Tudor conquisterebbe già l’aritmetica promozione con una giornata di anticipo. Ecco la cronaca live del match.

Udinese-Spal 0-0: tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

Spal (4-4-2): Gomis; Fares, Vicari, Cionek, Bonifazi; Kurtic,, Valoti, Murgia, Lazzari; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

Arbitro: Michael Fabbri

Note:

Udinese-Spal: diretta live

1′ – Fabbri fischia l’inizio dell’incontro: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Udinese e SPAL hanno fatto il loro ingresso in campo e sono pronte a dare inizio al primo anticipo di Serie A

Udinese-Spal: formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

Spal (4-4-2): Gomis; Fares, Vicari, Cionek, Bonifazi; Kurtic,, Valoti, Murgia, Lazzari; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

Udinese-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Qui Udinese. Con in mente un solo risultato, la vittoria, la squadra friulana dovrà in tutti modi cercare di non fallire una partita determinante per le sorti del suo percorso in Serie A. Per farlo, sarà necessario l’impegno di tutti i giocatori, a maggior ragione per la defezione di molti giocatori come Fofana, Behrami, Barak e Ingelsson. Per l’occasione, allora, il croato dovrebbe schierare Sandro davanti alla difesa con Mandragora e De Paul, in posizione da trequartista, dietro alla coppia composta da Lasagna e Okaka. In difesa, invece, al posto dell’assente Opoku, dovrebbero esserci De Maio, Ekong e Samir.

Qui SPAL. Per una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, gli unici stimoli sono dati dal non voler fare pessime figure e nella partita con il Napoli, nonostante la sconfitta, la squadra di Semplici ha dimostrato di non voler regalare nulla a nessuno. Il tecnico si affiderà, come da consuetudine, al suo tradizionale 3˗5˗2 ma con un po’ di turnover: in porta dovrebbe tornare Gomis, così come in difesa il grande ex e goleador Felipe dovrebbe rimanere in panchina a vantaggio di Vicari. Schiattarella dovrebbe tornare titolare a centrocampo, insieme a Murgia e Kurtic, con Fares e Lazzari sulle fasce. Ancora panchina per Antenucci, con Floccari probabile titolare al fianco di Petagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. Allenatore: Igor Tudor.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

Udinese-Spal: precedenti

Quella che andrà in scena allo stadio “Friuli” tra Udinese e SPAL sarà la 15° sfida, tra Serie A e B, per un bilancio che recita 8 vittorie per i friulani, 4 pareggi e 2 vittorie spalline. Per risalire alla prima storica sfida tra le due formazioni bisogna andare indietro di più di mezzo secolo: correva la stagione 1951/1952 e, nel corso della 31° giornata, le due squadre conclusero il match in parità, per 1˗1. Le ultime due sfide nella massima serie si sono concluse con il risultato anch’esso in parità e, non a caso, l’ultimo match disputato al Friuli, la scorsa stagione, è terminato in pareggio. La formazione di Semplici arriva a questa sfida dopo la sconfitta contro il Napoli, che ha interrotto la serie di risultati utili consecutivi. L’Udinese, invece, nell’ultimo turno, è riuscita a prevalere sul Frosinone, interrompendo la striscia negativa che la accompagnava dalla 31° giornata. Infine, nel totale delle partite disputate, 29 sono stati i gol segnati dai padroni di casa, mentre solo 13 quelli degli ospiti.

Udinese-Spal: arbitro

Sarà Michael Fabbri l’arbitro designato a dirigere il primo anticipo della 37° giornata di Serie A tra Udinese e SPAL. Per il fischietto di Faenza, classe ’83 e impiegato di professione, sarà la 17° partita della stagione, tra Serie A, Coppa Italia e Qualificazione agli Europei U19. Con l’Udinese, il fischietto romagnolo ha un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte mentre con la SPAL un pareggio e una sconfitta. Per l’occasione, Fabbri sarà affiancato e coadiuvato dagli assistenti Peretti e Liberti, il Quarto uomo sarà Ghersini mentre alla postazione VAR ci saranno Calvarese e Mondin.

Udinese-Spal Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.