Udinese, Success: «Garantisco duttilità. Lo stile di Gotti si adatta a me»

Isaac Success è un nuovo calciatore dell’Udinese: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dei friulani arrivato dal Watford

«Nonostante sia arrivato da meno di due settimane mi sento già a casa perché conoscevo già alcuni giocatori che avevano già militato al Watford e li avevo anche sentiti prima di arrivare qui. Tutti mi hanno parlato bene di questa società, per me è una grande sfida perché volevo provare un’esperienza nuova e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Posso garantire al mister molta duttilità: posso partire dalla fascia o giocare come punta centrale. Penso che lo stile di gioco di Gotti può adattarsi bene alle mie caratteristiche».