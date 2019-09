Udinese, Tudor non fa sconti: «Bruttissima sconfitta, ripartiamo velocemente»

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro il Brescia alla Dacia Arena

Igor Tudor è molto deluso dalla sconfitta maturata alla Dacia Arena contro il Brescia. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico croato esterna la propria rabbia. Le sue parole.

SCONFITTA – «È stata una brutta sconfitta. Abbiamo fatto fatica a proporre ciò che avevamo preparato in settimana. Dobbiamo voltare pagina il prima possibile».

DE PAUL – «La sua assenza non è stato un problema. Il problema, lo ripeto, è stato che non siamo riusciti ad essere incisivi sotto porta e che non siamo riusciti a fare ciò che avevamo provato in settimana»

CONTROPIEDE – «È una soluzione, ma non è l’unica. Ci sono tante altre soluzioni per poter far gol. Io provo a fornirle ai miei calciatori ma, negli ultimi 20/25m, entrano in gioco le qualità e le scelte degli interpreti in campo»