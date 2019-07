Udinese, Tudor: «Cambieremo modulo. Non vogliamo più soffrire»

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha indetto la prima conferenza stamp della stagione. Ecco le sue parole: «E’ più facile iniziare che arrivare in corsa. Sono molto motivato. Stiamo lavorando bene. Obiettivi? Sono legati alla rosa ma noi vogliamo non soffrire come lo scorso anno».

Prosegue Tudor: «Modulo? Cambierò qualcosa, non sarà più 3-5-2. Poi vedremo, serve gente con caratteristiche diverse e stiamo lavorando con la società in piena sintonia».