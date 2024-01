Walace, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero del futuro di Lazar Samardzic

PAROLE – «Dobbiamo essere pronti a ogni sfida per migliorare la classifica. Samardzic? Con lui parlo spesso, ogni giorno viene accostato a una squadra diversa ma resta sempre concentrato e sta meritando di giocare, il gol di oggi è stato molto bello. Thauvin? È un giocatore importante per noi. Sono contento che stia trovando continuità perché abbiamo bisogno anche della sua qualità per migliorare il nostro periodo».