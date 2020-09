UFFICIALE – Esposito è un nuovo giocatore della SPAL: il comunicato

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore della SPAL: ufficiale l’arrivo del classe 2002 a Ferrara. Il comunicato

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore della SPAL. È ufficiale l’arrivo del classe 2002 a Ferrara, ecco il comunicato.

«S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito.

Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia.

Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la Supercoppa di categoria nella stagione 2018/2019.

Dopo alcune presenze con la Primavera nerazzurra, ha debuttato in Prima squadra il 14 marzo 2019 nella gara di Europa League Inter-Eintracht Francoforte. Nello stesso anno, il 23 ottobre ha esordito in Champions League nel match Inter-Borussia Dortmund, mentre tre giorni più tardi è sceso in campo per la prima volta in Serie A nel corso di Inter-Parma.

Attualmente nel gruppo della Nazionale Under 21, è stato convocato precedentemente con tutte le selezioni azzurre dall’Under 16 all’Under 19, giocando nel 2019 con la selezione Under 17 l’Europeo di categoria, competizione dove ha conquistato la medaglia d’argento.

Benvenuto Sebastiano!»