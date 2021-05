UFFICIALE Flick è il nuovo c.t. della Germania: «Non vedo l’ora, è stato tutto velocissimo»

Hans-Dieter Flick è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Germania a partire dal 1° luglio

Ora è ufficiale: Hans-Dieter Flick sarà il nuovo commissario tecnico della Germania a partire dal 1° luglio, al termine del mandato di Joachim Low. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della Federazione tedesca, con tanto di prime dichiarazioni da parte del neo c.t..

«È andato tutto sorprendentemente rapidamente per me con la firma, ma sono molto felice di poter lavorare come allenatore della nazionale dal prossimo autunno. La stagione è appena terminata e i due anni al Bayern Monaco sono stati eccezionali e aiuteranno a plasmare anche lo spirito della Nazionale per il mio futuro lavoro. Non vedo l’ora di iniziare con questi giocatori di grande qualità e con tanti giovani».