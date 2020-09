UFFICIALE – Ismajli è un nuovo difensore dello Spezia: il comunicato

Ardian Ismajli è un nuovo giocatore dello Spezia: il difensore arriva a titolo definitivo dall’Hajduk Spalato. Il comunicato

Ardian Ismajli è un nuovo giocatore dello Spezia. Il difensore arriva a titolo definitivo dall’Hajduk Spalato. Il comunicato.

«Ardian Ismajli è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio!

Il difensore arriva a titolo definitivo dall’Hajduk Spalato ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per tre anni.

Nativo di Majac in Kosovo, il roccioso centrale ha saputo farsi notare con indosso la maglia della storica formazione croata, scendendo in campo in 28 occasioni nell’ultimo campionato, per un totale di 93 gettoni con la compagine spalatina.

Classe ’96, Ismajli vanta anche una buona esperienza internazionale, avendo difeso i colori della nazionale albanese in undici occasioni dopo l’esordio avvenuto il 17/11/2018 contro la Scozia.

Benvenuto Ardian!!!»