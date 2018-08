Ufficiale, Juventus: preso Idrissa Toure dal Werder Brema

La Juventus rinforza la Squadra B che giocherà nel prossimo campionato di Serie C acquistando dal Werder Brema il giovane Idrissa Toure

Si è conclusa la trattativa tra Juventus e Werder Brema per il passaggio in bianconero del giovane centrocampista Idrissa Toure. Come riporta il sito della Lega Calcio, è arrivata l’ufficialità che il giocatore, classe 1998, seguito da settimane dal club bianconero, è stato preso dalla Juve a titolo temporaneo. Probabilmente il giovane talento si aggregherà alla Squadra B iscritta al prossimo campionato di Serie C. Il calciatore che ha giocato in Liga 3 con la squadra B del Werder Brema ha collezionato con il club tedesco 35 presenze e 2 reti.