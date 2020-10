UFFICIALE Traoré al Manchester United: il comunicato dell’Atalanta

Amad Traoré è un nuovo giocatore del Manchester United: questi i due comunicati che ufficializzano l’affare

Amad Traoré è un nuovo giocatore del Manchester United che è riuscito a strapparlo al Parma pagando 25 milioni più 15 di bonus. Questo il comunicato dei Red Devils e dell’Atalanta.

«Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto un accordo per il futuro trasferimento di Amad Diallo al Manchester United. La cessione sarà prossimamente perfezionata in seguito alle visite mediche e al rilascio degli opportuni permessi di lavoro. L’operazione con il club inglese rappresenta, per il club bergamasco, un’ulteriore riprova dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile nerazzurro negli anni».

Questa la nota dei nerazzurri, a cui ha fatto eco anche quella dei Red Devils:

«Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per il futuro trasferimento di Amad Diallo, uno dei giovani prospetti più entusiasmanti del calcio italiano. L’ala destra diciottenne ivoriana è stata sul radar degli scout dello United dal 2016, quando è stato visto giocare a livello Under 15, e da allora il club ha seguito i suoi progressi. Diallo ha segnato all’esordio in Serie A nella prima delle tre presenze in prima squadra della scorsa stagione, dopo aver scalato le fila giovanili all’Atalanta. Si unirà allo United in un secondo momento, soggetto a condizioni mediche, personali e permesso di lavoro»