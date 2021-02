Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 12.50 – Duka (pres. Federcalcio Albania): «Reja al Napoli è impensabile. Europeo in Inghilterra plausibile» – Armand Duka ha parlato della possibilità di vedere Reja sulla panchina del Napoli e dell’ipotesi Euro2020 in Inghilterra. Le parole

Ore 12.10 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 24ª giornata di campionato – L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 24ª giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 11.21 – Inter, cinque positivi – L’Inter ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato che quattro dirigenti e un membro dello staff tecnico sono risultati positivi al coronavirus: «I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico positivi al Covid-19»

Ore 11.01 – Diritti TV, una nuova offerta – Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, anche Eleven Sports avrebbe presentato un’offerta per i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021/2024. Si tratterebbe di un’offerta da 110 milioni di euro all’anno per la creazione di un canale di Lega da abbinare all’offerta da 750 milioni di euro di Sky. In totale farebbero 850 milioni, 10 in più rispetto all’offerta DAZN-TIM.

Ore 10.55 – Napoli, torna Mertens – Dries Mertens è stato convocato dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada.

Ore 10.33 – Lazio, rinnovo Inzaghi – Il rinnovo di Inzaghi non è ancora arrivato: da limare alcuni dettagli economici, la volontà delle parti non è comunque in discussione. LA SITUAZIONE

Ore 10.02 – Milan, rinnovo Calhanoglu – Ancora tutto in standby riguardo al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Ecco le richieste da parte del numero dieci rossonero.

Ore 9.34 – Juventus, Dybala non torna – Dopo quasi 50 giorni, Paulo Dybala è ancora fuori per problemi al ginocchio. Ieri il giocatore argentino ha incontrato il professor Cugat a Barcellona: lo specialista ha messo a punto delle terapie adeguate per ridurre il dolore e permettere alla Joya di tornare in campo. Alle 12 partite saltate potrebbero però aggiungersi anche Spezia, Lazio e Porto,

Ore 9.12 – Tre squadre su De Rossi – Daniele De Rossi è stato costretto a rifiutare la panchina di tre squadre di Serie A per via di questioni regolamentari: la ricostruzione.

Ore 8.54 – Napoli, missione remuntada – Complici le assenze, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si affida ad un attacco inedito per la sfida di oggi contro il Granada

Ore 8.44 – Dzeko titolare in campionato? – L’ex capitano della Roma Edin Dzeko sarà titolare questa sera in Europa League contro il Braga e potrebbe esserlo anche contro il Milan domenica.

Ore 8.22 – Diritti TV; prosegue la battaglia – Sky vuole la Serie A e per questo è pronta a chiedere chiarimenti sull’offerta presentata da DAZN, in particolare sul ruolo di TIM: i dettagli

Ore 8.12 – Torino-Sassuolo verso il rinvio – Oggi la Lega Serie A dovrebbe annunciare il rinvio di Torino-Sassuolo. Ecco quando si giocherà il recupero della sfida in programma venerdì sera.