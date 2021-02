Torino-Sassuolo, oggi il rinvio: ecco quando si giocherà il recupero

Oggi la Lega Serie A dovrebbe annunciare il rinvio di Torino-Sassuolo. Ecco quando si giocherà il recupero della sfida in programma venerdì sera

E’ attesa per oggi la ratifica da parte della Lega Serie A del rinvio di Torino-Sassuolo per via delle numerose positività al coronavirus riscontrate dai granata.

Secondo Corriere della Sera il rinvio avverrà sulla base del documento ufficiale dell’ASL che ha ordinato al Torino almeno una settimana di isolamento domiciliare per tutti i giocatori. La partita dovrebbe essere recuperata il 17 marzo.

Per quanto riguarda il possibile rinvio di Lazio-Torino, in programma martedì 2 marzo, la Lega sembra intenzionata a prendere tempo. Nel caso in cui il focolaio fosse stato arginato e quindi il contagio fosse stato bloccato, la partita si giocherebbe regolarmente.