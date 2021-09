Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.40 – Torino: vittoria da record contro la Salernitana – Il Torino non vinceva in Serie A per 4-0 dal 1995: 26 anni fa, con Sonetti in panchina contro la Reggina. Merito anche di Bremer: il difensore brasiliano, in gol per il 2-0, realizza la sesta rete di testa dal 2019/2020: nessuno come lui in Serie A.

Ore 09.15 – Atalanta, parla Pessina – Matteo Pessina si racconta: da Euro 2020, con la convocazione in extremis, al suo ruolo nell’Atalanta. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport

Ore 09.00 – Infortunio Sensi, centrocampista senza pace: oggi nuovi esami – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore si sottoporrà oggi ad alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio. La prima diagnosi parla di distorsione al ginocchio con probabile interessamento del legamento collaterale.

Ore 08.30 – Spalletti si coccola Demme – Come riporta Il Mattino, ieri Spalletti era a Castel Volturno per seguire il recupero di un solo giocatore: si tratta di Diego Demme che lavora dopo l’infortunio nell’amichevole di agosto contro la Pro Vercelli.

Ore 07.30 – Milan impressionante, ora una settimana per gettare la maschera – Convincente prova di forza quella del Milan contro la Lazio: le sfide contro Liverpool e Juve per trovare risposte. EDITORIALE