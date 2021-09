Juventus, i convocati per il Malmoe: Allegri ha deciso su Chiesa

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara di Champions contro il Malmoe. E su Chiesa…

La Juventus affronta la prima giornata del gruppo H di Champions League contro il Malmoe. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di Napoli che li ha relegati quasi in fondo alla classifica, con un solo punto in tre giornate.

La Champions potrebbe essere l’occasione giusta per risollevare il morale: ecco la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la gara in programma domani sera. Non c’è Federico Chiesa.