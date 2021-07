Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Juventus, Allegri “toglie” la fascia a Bonucci: il motivo – In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci non avrà i gradi di capitano: il motivo

Ore 9.25 – Napoli, Spalletti si impone: sono quattro i suoi intoccabili – Luciano Spalletti ha indicato quattro calciatori intoccabili che non dovranno muoversi da Napoli. La notizia

Ore 8.40 – Inter, Inzaghi plasma il nuovo Lukaku e lo avvicina alla porta – Simone Inzaghi pensa di cambiare il modo di stare in campo di Lukaku: meno scatti e più vicino alla porta. La notizia

Ore 8.20 – Green pass obbligatorio per i tesserati: l’unico modo per salvare il calcio italiano – Dal Consiglio Federale ecco la proposta del Green pass obbligatorio per i tesserati per salvaguardare il calcio in tutte le sue declinazioni. L’editoriale