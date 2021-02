Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.27 – Conferenza stampa Prandelli: «Mettiamo la Sampdoria con l’acqua alla gola» – L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria: «Al di là delle definizioni sappiamo qual è il nostro campionato, speriamo di vincere per mettere anche la Sampdoria con l’acqua alla gola». Le parole

Ore 10.34 – Roma, super Dzeko in allenamento: vuole mettere Fonseca in difficoltà – L’attaccante giallorosso fa gli straordinari in allenamento, restando anche oltre l’orario di chiusura. Il bosniaco vuole insinuare il dubbio in Fonseca. La notizia

ore 10.00 – Sampdoria, Keita: «Devo fare di più. Voglio portare in alto la squadra» – L’attaccante della Sampdoria ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: «Sono sincero. Devo e voglio fare di più. Non mi accontento mai, anche se voi dite che ora faccio gol e sto bene». L’intervista

Ore 9.10 – Udinese, Gotti: «Lite Lukaku-Ibra? Succede anche tra preti. Non giudico su Conte-Agnelli» – Parlando al Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Udinese ha detto la sua sulle due lite che stanno accendendo il nostro calcio ma ha anche raccontato il suo rapporto con Maurizio Sarri. L’intervista

Ore 8.41 – Milan, Dalot: «L’amicizia con Leao mi ha aiutato. Pioli fantastico» – Intervistato da SportWeek, il terzino portoghese ha parlato del suo adattamento in rossonero: «Il fatto di conoscere da anni Leao e di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell’aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sono come una cosa sola». Le parole

Ore 8.20 – Sampdoria, Damsgaard: «Ranieri fondamentale per me. Sono soddisfatto» – Il giovane talento blucerchiato ha rilasciato un’intervista a SportWeek parlando della sua prima parte di stagione a Genova: «Ranieri è stato fondamentale per velocizzare il mio ambientamento nel calcio italiano. Mi ha aiutato tantissimo». L’intervista