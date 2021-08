Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.15 – Milan, striscioni contro Donnarumma – All’esterno di Milanello sono spuntati degli striscioni contro Gigio Donnarumma, recentemente passato a parametro zero al PSG. LE FOTO

Ore 09.40 – Roma, Fazio fa causa alla società per il reintegro in rosa – Come riportato da Il Tempo, Fazio è pronto a fare causa alla Roma per il reintegro in rosa e i suoi legali si rivolgeranno al Collegio della FIGC, puntando ai tre posti liberi nell’elenco dei 25.

Ore 09.30 – Ribery Sampdoria, un aspetto frena i blucerchiati: i dettagli – A quanto riporta Sky Sport, la Sampdoria sta valutando l’aspetto fisico di Ribery che nell’ultima stagione alla Fiorentina ha patito diversi infortuni.

Ore 08.30 – Rinnovo Insigne, il piano di De Laurentiis – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si fa luce anche sul rinnovo: De Laurentiis potrebbe concedere lo stipendio richiesto da Insigne in caso di qualificazione in Champions League. L’accordo sembra vicino tra le parti.

Ore 08.10 – Verratti tra PSG e Euro 2020 – Marco Verratti si racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LE SUE PAROLE