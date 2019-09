Ultras della Juve in Curva Sud ma senza striscioni

Gli ultras della Juve, contro il Verona, hanno preso posto come sempre in Curva Sud ma senza gli striscioni rappresentativi

Juve-Hellas Verona passerà alla ribalta delle cronache non solo per l’esordio dal 1′ di Ramsey e Buffon con la maglia della Juve in questa stagione ma anche per un altro motivo. Come si può notare dalle foto e dalle riprese televisive, non ci sono striscioni in Curva Sud all’Allianz Stadium.

Nel settore di solito occupato dalle tifoserie organizzate, dove la novità è la presenza degli steward (una sessantina), la presenza di pubblico è buona, ma non sono presenti striscioni e bandiere. All’ingresso della Juventus in campo per il riscaldamento prima della gara anche i tifosi della Curva Sud hanno applaudito.