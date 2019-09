Ultras Psg contro Neymar: «Ha umiliato il club, ci saranno delle conseguenze»

Gli ultras del Paris Saint Germain si sono schierati compatti contro Neymar, reo di aver umiliato il club con le sue azioni

In casa Paris Saint Germain continua a tenere banco il caso Neymar. Il brasiliano voleva lasciare la capitale francese e approdare di nuovo al Barcellona ma alla fine non se n’è fatto niente. Una situazione per niente digerita dai tifosi del club parigino e soprattutto dal Collectif Ultras Paris che ha emesso un duro comunicato per spiegare la propria posizione:

«In senso calcistico, Neymar è uno dei più grandi giocatori della sua generazione, ma questa è tutt’altro che la cosa più importante per noi oggi. Quello che gli rimproveriamo è di essere stato irrispettoso in diverse occasioni nei confronti del nostro club e di averlo anche umiliato a volte. Ha messo in piedi una disastrosa strategia comunicativa per provare a forzare il suo trasferimento a Barcellona, uno dei nostri principali rivali a livello europeo, lasciando parlare l’entourage al suo posto, tranne quando bisognava ricordare i bei momenti! Ora, non avendo fatto nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna scusa, tornerà presto sul campo al Parco dei Principi e noi siamo legittimamente più che scettici sul vederlo giocare un’altra stagione con la nostra maglia. Il Virage Auteuil, in cui sono raggruppati i più fedeli sostenitori del club, ha il dovere di mostrargli che le sue azioni non possono essere senza conseguenze. Per questo, invitiamo tutti i tifosi parigini che si sono sentiti feriti a un certo punto a mostrargli che non ha più il diritto di fare errori e che il cammino per la redenzione sarà molto, molto lungo. È fuori questione che penalizzeremo la squadra per un singolo giocatore».