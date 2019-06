Ultras Verona shock: «Una squadra a forma di svastica». Il club si dissocia 

Per festeggiare il ritorno in Serie A del Verona, alcuni ultras hanno intonato cori nazisti: il club ha voluto dissociarsi con un comunicato

Per celebrare il ritorno dopo un anno in Serie A dell’Hellas Verona, alcuni ultras hanno intonato cori neo-nazisti: «Siamo una squadra fantastica… fatta a forma di svastica… che bello è… allena Rudolf Hess!».

Nelle ultime ore, il club ha pubblicato un comunicato per dissociarsi dai cori: «L’Hellas Verona FC, in merito ad alcuni articoli apparsi sui media relativi ai cori di poche decine di persone, intende precisare che la società prende le distanze e si dissocia da tali comportamenti, i quali non si sono però verificati all’interno dello Stadio Bentegodi, bensì nel centro cittadino».