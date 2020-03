United, Bruno Fernandes: Guardiola? Avrei dovuto lasciarlo parlare da solo»

Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha analizzato quanto è successo tra lui e Pep Guardiola

Nell’ultimo derby non si sono scambiati convenevoli sulla linea del fallo laterale. Bruno Fernandes, ai microfoni di AS, è intervenuto proprio per analizzare quanto accaduto nel diverbio con Pep Guardiola, manager del Manchester City. Ecco le sue parole:

«Non si definisce una persone da ciò che ha vinto o da ciò che possiede. Condanno il mio gesto, la miglior risposta era lasciarlo parlare da solo», ha concluso il portoghese ex Sampdoria.