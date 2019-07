Uruguay-Perù, De Arrascaeta prova a incidere tra le linee

All’Uruguay non è bastato un De Arrascaeta ispirato come al solito in fase di rifinitura. Analisi tattica della sua partita

Nel 442 con cui l’Uruguay ha affrontato il Perù, mancava qualità tra le linee per sfruttare gli spazi centrali e servire Suarez e Cavani nel migliore dei modi. Era soprattutto De Arrascaeta, in teoria ala sinistra, ad accentrarsi per aiutare il palleggio in mezzo.

Un esempio nella foto sopra. Con Suarez e Cavani alti pronti ad aggredire la profondità, è il numero 10 il principale raccordo della Celeste in mezzo. Con 4 passaggi chiave e 2 cross riusciti, De Arrascaeta è stato anche contro il Perù il principale rifinitore dei suoi. Purtroppo non è bastato.