Bolt sbarca anche su FIFA 19: sarà il calciatore più veloce del gioco!

FIFA 19: Usain Bolt sarà inserito nel prossimo aggiornamento del gioco, come annunciato da EA Sports. Il giamaicano, passato alla carriera da calciatore, avrà una skill da urlo

Da qualche settimana è ufficialmente un calciatore professionista e, come ogni calciatore professionista, Usain Bolt sarà presente anche su FIFA 19. Lo ha reso noto EA Sports, la casa di produzione del videogioco per console (e non solo) più famoso al mondo, rispondendo alle richieste di tantissimi utenti. Il recordman dei 100 metri, l’uomo più veloce del mondo, in verità non era stato inserito nella prima versione programmata di FIFA (all’epoca, ovvero qualche mese fa, ancora poco si sapeva del provino sostenuto con la società australiana dei Central Caost Mariners), motivo per cui all’uscita del gioco, qualche settimana fa, il suo nome non era presente all’interno della rosa della squadra.

Nel prossimo aggiornamento tuttavia, Bolt ci sarà: non è ancora possibile sapere se il giamaicano (che tecnicamente non ha ancora firmato un contratto per il resto della stagione con i CCM) sarà presente in una squadra o, più semplicemente, da svincolato. Molto dipenderà dalle prossime vicende di mercato che lo riguardano (rifiutato il club maltese della Valletta, si studiano altre possibilità), ma certo una cosa è certa a prescindere: come annunciato da una fonte di EA Sports, Bolt sarà di sicuro il giocatore più veloce di tutto il gioco. E ci mancherebbe pure altro.