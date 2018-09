La Juve sfiderà il Valencia questa sera. Bianconeri nel feudo di Jorge Mendes e Peter Lim: nuovi affari tra i club?

Valencia e Juventus, nelle ultime stagioni, hanno concluso diverse operazioni di calciomercato. Neto ha lasciato i bianconeri per firmare con gli spagnoli, Simone Zaza, dopo l’avventura in Premier con il West Ham, ha salutato l’Italia per la Liga, prima del ritorno in A con il Toro. La Juve in estate ha investito 40 milioni di euro per riportare in Serie A Joao Cancelo (secondo difensore più caro della storia bianconera dopo Thuram), gestito da Jorge Mendes, e inoltre ha ‘ceduto’ il direttore sportivo delle giovanili, Longoria, che è diventato il nuovo ds degli spagnoli.

La Juve ha fatto diversi affari con il Valencia, considerato da molti come il feudo di Jorge Mendes, procuratore, guarda caso, di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. Il Valencia ha appena affidato la sua comunicazione sociale alla 7egend, società di chi? Di Cristiano Ronaldo. E Peter Lim cura i diritti di immagine di…CR7! E’ stato calcolato che nell’era di Peter Lim, presidente del Valencia, grande amico di Jorge, il club spagnolo abbia generato un volume d’affari complessivo di quasi 300 milioni di euro, con circa 165 milioni di euro per gli acquisti di Rodrigo, Garay e Cancelo e quasi 130 milioni di euro riservati invece alle uscite. Dal 2014 ad oggi, cioè da quando Lim e Mendes fanno affari insieme, con tante plusvalenze per gli spagnoli, come ad esempio Otamendi, Cancelo, André Gomes. Il cerchio si è chiuso in estate con Cancelo alla Juve per 40 milioni e con Guedes riscattato dal PSG per 40 milioni più bonus, acquisto più caro di sempre del Valencia.