Van de Beek al Real Madrid, arriva la conferma di ten Hag: «Grave perdita»

Donny van de Beek è ad un passo dal Real Madrid. Arriva la conferma del tecnico dell’Ajax ten Hag

Donny van de Beek è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Le merengues pagheranno 65 milioni per il forte centrocampista olandese che lascerà Amsterdam al pari di De Jong e De Ligt.

A conferma di quanto scritto sono arrivate le parole dello stesso tecnico, ten Hag: «E’ stato molto importante per noi nella scorsa stagione e ha cominciato questa con entusiasmo, freschezza e molta energia. La sua partenza è una perdita, però sapevamo che poteva succedere. Non volevamo perderlo e abbiamo fatto tutto il possibile per mantenerlo all’Ajax, però quando un club di questo calibro entra in scena, la cosa è difficile»