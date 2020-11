Van der Vaart ha paragonato de Vrij a de Ligt: le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Ajax sul difensore dell’Inter

Rafa van der Vaart silura il difensore dell’Inter e della nazionale Stefan de Vrij. Secondo l’ex Ajax, non regge il paragone con Matthijs de Ligt della Juventus.

«De Vrij giocatore c’è, ma non è van Dijk e nemmeno de Ligt della Juventus. In Italia non ha assunto le caratteristiche di un giocatore di livello mondiale, anche se contro la Spagna ammetto che ha giocato bene».