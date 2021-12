Venezia, Busio: «Bello il derby col Verona in Serie A»

Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, ha parlato in vista del derby contro il Verona: le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «La cosa bella è che torni il derby col Verona in Serie A. Sarà emozionante giocarlo al Penzo, in uno stadio pieno. La nostra gente ci può dare una grande spinta. Cosa temo maggiormente del Verona? È una squadra forte e solida, ha dimostrato di poter battere grandi squadre come Roma, Lazio e Juventus».