Venezia, Crnigoj: «Comprendo la delusione dei tifosi, per noi nulla è perduto»

Il centrocampista del Venezia Crnigoj ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Domen Crnigoj, centrocampista del Venezia, al sito ufficiale del club lagunare ha parlato dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Atalanta.

DELUSIONE TIFOSI – «Data la nostra situazione e le difficoltà incontrate in questo campionato, dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che continuano a sostenerci nonostante i risultati. Anche loro, come noi, sono consapevoli delle partite che ci aspettano: comprendo la delusione, ma per me e per tutta la squadra nulla è perduto finché il campionato non è finito. Sarà il campo a dimostrare se meritiamo o meno di rimanere nella massima serie».

PARTITA – «Negli ultimi minuti di gioco abbiamo fatto di tutto per cambiare il corso della partita, ma i nostri sforzi sono arrivati troppo tardi. Ci siamo forse spaventati eccessivamente, abbiamo subito delle reti facili da evitare, considerando il modo in cui avevamo preparato la partita e il modo in cui abbiamo gestito le marcature».