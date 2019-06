Venezia, manca solo la firma per l’arrivo di Dionisi. Sarà lui il nuovo allenatore del club. I dettagli dell’accordo

Alessio Dionisi al Venezia: sarà lui il nuovo tecnico del club. La dirigenza incontrerà l’allenatore in giornale per la firma sul contratto che sancirà l’ufficialità del suo approdo.

Dionisi dovrà prima ultimare la sua risoluzione con l’Imolese, come specifica Gianlucadimarzio.com. Siederà sulla panchina del Venezia sia in caso di Serie C sia in caso di Serie B.