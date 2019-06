Il ds del Venezia Lupo dovrà scegliere il nuovo allenatore dei lagunari. Non è esclusa la permanenza di Cosmi. Ecco le sue parole

Il ds del Venezia Lupo ha parlato al Gazzettino della scelta del nuovo allenatore dei lagunari.

Ecco le sue parole:«Entro lunedì 24 giugno qualcosa deciderò, o magari anche prima. Permanenza di Cosmi? Lui non ha mai allenato in C ma a priori io non lo scarto. Cerco un profilo col fuoco dentro».