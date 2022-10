Venezia, Niederauer: «Esonerare Javorcic una scelta difficile»

Le parole del presidente del Venezia, Duncan Niederauer, sulla decisione di esonerare il tecnico Ivan Javorvic

Il Venezia ha esonerato Ivan Javorcic dalla panchina dei lagunari. La decisione era nell’aria nelle ultime ore ed è stata così commentata dal presidente, Duncan Niederauer

«Oggi abbiamo preso la decisione di sollevare il nostro allenatore dal suo incarico. È stata una decisione difficile, ma che abbiamo ritenuto fosse necessario prendere. La squadra che abbiamo costruito ha troppo talento per essere nella posizione che attualmente occupa in classifica e volevamo darci il tempo necessario per correggere la rotta. La nostra formazione ha talento e credo che il tecnico Javorcic abbia fatto un ottimo lavoro per rendere il gruppo ben coeso. Credo che le nostre carenze risiedano nella gestione del talento e nell’esecuzione di sistemi di gioco che non sono riusciti a valorizzare i nostri punti di forza. Con il gruppo di qualità di cui disponiamo, sono ottimista sul fatto che possiamo migliorare drasticamente i nostri risultati. Confidiamo di presentare il nuovo allenatore nei prossimi giorni. Nel frattempo, il restante staff tecnico preparerà la squadra per la partita di questo fine settimana a Como».