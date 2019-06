Caso Venezia, dopo la risposta negativa del Tar i lagunari andranno al Consiglio di Stato: la situazione

La situazione attuale del Venezia, dopo il verdetto dei playout, recita retrocessione in Serie C. Tuttavia, i lagunari lotteranno ancora per salvaguardare la loro situazione. Dopo la risposta negativa del Tar, si aspettano novità sul fronte iscrizione alla Serie B del Palermo, ma nel frattempo rimane aperta un’altra porta: il ricorso al Consiglio di Stato.

Come dichiarato dall’amministratore delegato del Venezia, Andrea Rogg: «..i nostri legali si sono messi al lavoro per verificare quale sia la strada migliore da percorrere, al 99% andremo al Consiglio di Stato». Nel frattempo, il Venezia prepara anche la documentazione necessaria all’iscrizione in Serie C.