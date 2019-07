Venezia, Tacopina: «Serie B un diritto. Ecco come sono stati questi giorni»

Venezia, parla il presidente dei lagunari Joe Tacopina dopo la riammisione del club in Serie B. Ecco le sue parole

Il Venezia riammesso in Serie B in seguito all’esclusione del Palermo. Ecco le parole del presidente dei lagunari, Joe Tacopina: «Dico solo che ci hanno restituito d’ufficio quello che ci spettava di diritto, ma in queste settimane ho perso cinque anni della mia vita perché non riuscivo a capacitarmi di quanto successo».

Il patron del Venezia ha poi proseguito: «Finalmente è finita, ora pensiamo al futuro. Obiettivi? Noi puntiamo sempre al massimo risultato, dunque alla promozione in A. Ora ci affidiamo al grande entusiasmo di mister Dionisi».