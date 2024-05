Venezia Vanoli: «Torino? Penso solo ai playoff; contro il Palermo gara perfetta, siamo in finale e lo meritiamo»

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, sui playoff e sulle voci che lo vogliono sulla panchina del Torino

Giovedì il Venezia di Paolo Vanoli affronterà l’andata dei playoff di Serie B. Di seguito le parole del tecnico, riportate da Il Gazzettino.

PLAYOFF – «Giocheremo la finale playoff perché ce la siamo meritata, per tutto quello che abbiamo costruito in questa stagione. Contro il Palermo è stata la partita perfetta, il coronamento di tutte le esperienze, belle e negative, della stagione: a Palermo abbiamo giocato con personalità, acume tattico e intelligenza, mentre l’altra sera siamo scesi in campo come se fossimo noi in svantaggio. Potevamo fare anche qualche gol in più, nei primi 30′-35′ abbiamo espresso un calcio di alto livello».

VOCI SUL TORINO – «Penso solo al Venezia, a inseguire il nostro grande sogno, nel calcio non sai mai cosa succederà domani».

ATALANTA EUROPA LEAGUE – «Ho ripensato a quella partita e mi sono emozionato perché finalmente una coppa importante è ritornata in Italia, e perché l’ha vinta un club che in questi anni sta lavorando veramente bene. Grande allenatore e società forte. Rispetto al percorso che hanno fatto questa coppa è la ciliegina sulla torta. Il nostro Parma era una squadra più ricca di talenti, rispetto a questa Atalanta, quindi bisogna ancora di più fargli i complimenti».

25 ANNI PER RIVINCERLA – «Tutti i cicli calcistici cambiano, il mondo si è aperto, gli altri copiano le idee e le migliorano. All’estero c’è meno burocrazia, fanno le cose più velocemente sono stati fatti investimenti importanti, soprattutto in stadi, strutture sportive e academy, mentre in Italia ci siamo fermati. L’esempio dell’Atalanta è importante, il settore giovanile ogni anno sforna un giocatore importante e ha investito nello stadio: un business plan vincente, non a caso arrivano i risultati. Se penso a Venezia, quanto ci ha messo per mettere, speriamo il primo mattone per il nuovo stadio…».