Verdi, è ormai corsa a due tra Toro e Sampdoria

Il futuro di Simone Verdi è ancora tutto da scrivere. L’esterno del Napoli è corteggiato sia dal Toro che dalla Sampdoria

Non solo Toro per Simone Verdi. Alla corsa per l’esterno del Napoli si è iscritta anche la Sampdoria che necessita urgentemente di un rinforzo sulle corsie. Il Torino, tuttavia, ha l’obbligo di far valere la posizione di vantaggio che si è costruito nelle ultime settimane.

Ciò che va profilandosi è un testa a testa serrato tra le due società. Bisogna sottolineare che Verdi ha una leggera preferenza a vestire la maglia granata, dettata dal fatto di poter giocare in Europa.