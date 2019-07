Verdi Toro, il presidente Cairo fa il punto della situazione 

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha risposto alle domande relative all’interessamento per Simone Verdi

Intervistato a Sky Sport dal ritiro di Bormio, il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha risposto alle domande relative all’interessamento dei granata per Simone Verdi, attaccante di proprietà del Napoli.

Ecco le sue parole: «Sentito De Laurentiis per Verdi? È un ottimo giocatore, ma non è l’unico in lista. De Laurentiis è un amico, con lui ho un bel rapporto, però non mi regala i giocatori. Questo non vuole che non abbiamo alternative: ci sono obiettivi di pari livello, poi si sceglie. È importante la compatibilità economica: senza conti in regola non potevamo».