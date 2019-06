Veretout, il Milan pareggia l’offerta della Roma: le ultime

Il Milan non molla la presa per Jordan Veretout: pareggiata l’offerta della Roma al giocatore. Napoli sullo sfondo

Il Milan non molla Jordan Veretout. Anzi, risponde colpo su colpo. Nella giornata di ieri è andata in scena una telefonata tra Maldini e Giuffredi (agente del giocatore che attualmente si trova in Albania per il matrimonio di Hysaj) dove il dt rossonero ha informato di voler pareggiare l’offerta al giocatore della Roma.

Come informa il giornalista Gazzetta Nicolò Schirà, i rossoneri hanno offerto 2,5 milioni d’ingaggio al francese. L’agente tornerà stasera in Italia e domani alle 13 vedrà la Roma, verso le 19 invece incontrerà il Milan sperando di trovare una soluzione. Il Napoli, in questo intrigo, resta decisamente sullo sfondo.