Veron: «Ho vissuto anni incredibili alla Sampdoria»

Juan Sebastian Veron si racconta nel corso della diretta Instagram: ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore di Inter e Sampdoria

La Sampdoria ospita Juan Sebastian Veron sul suo canale Instagram per una diretta. Ecco le parole dell’ex centrocampista blucerchiato, oggi presidente dell’Estudiantes.

CORONAVIRUS – «Siamo a casa. La situazione qui è particolare e difficile soprattutto perché la gente è costretta a uscire per lavorare. Ci vorrà molto per superare questo periodo».

ESPERIENZA IN BLUCERCHIATO – «Ho vissuto due anni incredibili lì, specialmente il primo perché per me si trattava di un campionato diverso. Ho trovato una società solida e una squadra forte, perfetta per la mia crescita».