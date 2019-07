Verona, Badu si presenta: «Ho parlato con Juric, mi piace come lavora»

Verona, Badu si presenta in conferenza: «Juric è bravo e carico di motivazioni, abbiamo lo stesso obiettivo e mi piace come lavora»

Il nuovo centrocampista dell’Hellas Verona, Emmanuel Badu, si è presentato in conferenza stampa. Queste le prime parole dell’ex Udinese con il suo nuovo club:

«Prima di tutto vorrei ringraziare la famiglia Pozzo, mi hanno preso bambino in Africa e reso uomo, ma ora era il momento di cambiare e ora sono contento di essere qui. Juric?Allenatore bravo e carico di motivazioni, ci ho parlato e abbiamo lo stesso obiettivo, mi piace molto come lavora. Ruolo? Mi adatterò a quello che mi chiederà il mister, possono giocare sia in un centrocampo a tre che in uno a quattro».