Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Juve si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Verona Juve 0-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match

2′ Tiro Ramsey – Conclusione di controbalzo da dentro l’area col mancino. Devia Silvestri in corner sul suo palo

4′ Tiro De Ligt – Conclusione fiacca col mancino dopo la spizzata di Alex Sandro

5′ Tiro Ronaldo – Va via in area e prova il destro incrociato, ribattuto da Gunter, poi buona occasione anche per Chiesa

7′ Palo Faraoni – Cross di Zaccagni a destra per Faraoni che stacca sul primo palo. Deviazione provvidenziale di Szczesny sul palo

11′ De Ligt in ritardo su Lasagna – Da dietro, niente giallo per l’olandese

14′ Tiro Chiesa – Punta Dimarco in area e calcia secco col destro. Risponde presente Silvestri

15′ Tiro Rabiot – Doppia giocata di Kulusevski sulla destra e assist a rimorchio per Rabiot che svirgola al limite

18′ Ammonito Ramsey – L’intervento su Zaccagni era però sul pallone

25′ Tiro Ronaldo – Doppia finta al limite dell’area, poi conclusione mancina lontana dalla porta

33′ Ammonito De Ligt – Che si appoggia nello stacco a Lasagna. Mani nei capelli per l’olandese

36′ Deviazione Lovato – Cross a mezza altezza di Chiesa, deviazione di Lovato verso la propria porta. Blocca Silvestri

39′ Carica di Lasagna su Szczesny – Pallone perso ingenuamente da Demiral. È bravo De Ligt a tenere su Lasagna che poi travolge Szczesny

45′ Ammonito Barak – Trattenuta da dietro su Alex Sandro

45+1′ Fine primo tempo – Duplice fischio

46′ Inizio secondo tempo – Si ricomincia

49′ Gol Ronaldo – Taglio di Chiesa che riceve in area da Ramsey. Poi aspetta il movimento di Ronaldo che incrocia in rete

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Verona Juve 0-0: risultato e tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic (46′ Veloso), Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. A disp. Berardi, Pandev, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Vieira, Dawidowicz, Bessa, Tameze

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini, McKennie, Fagioli, Peeters, Rafia, Marques, Ake

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: 18′ Ramsey, 33′ De Ligt