Verona Milan, la carica dei tifosi rossoneri: ecco quanti saranno al Bentegodi

Verona Milan, la carica dei tifosi rossoneri per la squadra di Giampaolo: ecco quanti saranno domani al Bentegodi

Gli stentati primi passi nella nuova stagione non hanno raffreddato l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Domani in massa al seguito della squadra per la trasferta di Verona.

Al Bentegodi, infatti, il settore ospiti si annuncia tutto esaurito, con ben 2800 supporter rossoneri. Cui andranno a sommarsi tanti altri tifosi, in arrivo da tutta Italia, che andranno a popolare gli altri settori dello stadio.