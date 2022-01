Verona, riflessioni su Simeone: ipotesi riscatto e plusvalenza in estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Verona riflette su futuro di Simeone e sul possibile riscatto dal Cagliari in estate per poi cederlo a cifre più alte

La stagione di Giovanni Simeone procede a gonfie vele con la maglia del Verona, per questo motivo l’Hellas non dovrebbe avere dubbi in merito al riscatto in estate dal Cagliari. I gialloblù dovrebbero versare tra i 10 e 12 milioni di euro nelle casse dei sardi, ma l’intenzione sarebbe un’altra.

Come riportato da L’Arena, infatti, il Verona potrebbe sì riscattare Simeone dal Cagliari ma poi cederlo subito dopo a cifre più elevate mettendo a segno un’importante plusvalenza.