Verona senza lutto al braccio per Mascetti, Setti: «Chiediamo scusa»

Brutta dimenticanza del Verona: come confessato dal presidente Maurizio Setti, le fasce del lutto sono state dimenticate in hotel

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro l’Inter. Oltre a un rapido commento sulla partita, si è soffermato principalmente sulla dimenticanza del lutto al braccio per la scomparsa dell’ex dirigente scaligero Emiliano Mascetti. Le fasce sono state indossate nella seconda metà della partita.

LUTTO AL BRACCIO – «Le fasce del lutto al braccio per il ricordo di Mascetti erano rimaste in hotel. Non posso far altro che chiedere scusa a tutti, ai tifosi, alla città. Abbiamo cercato di rimediare in tutti i modi, ma non è stato possibile prima dell’intervallo. Chiediamo ancora scusa ai tifosi e alla famiglia».

LA PARTITA – «Il primo tempo è stato molto lento, nel momento in cui non metti pressione all’Inter, sotto il profilo del palleggio e della qualità subisci. Il secondo tempo è andato molto meglio».