Verona, Setti: «Cresciuti negli anni, ma puntiamo a farlo ulteriormente»

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato alla festa di Natale del club gialloblù. Ecco le sue dichiarazioni

Il presidente del Verona Maurizio Setti, ai microfoni del club, ha parlato in occasione della classica cena di Natale gialloblù.

DICHIARAZIONI – «Gruppo, gioco di squadra, famiglia, spirito Hellas. Sono questi gli elementi, anzi i valori portanti e distintivi dell’Hellas Verona. Valori che devono appartenere a chi scende in campo e a chi lavora nelle varie aree del nostro Club. E’ più di un concetto di lavoro. E’ un principio che deve accomunare noi tutti, al fine di porci come obiettivo quello di una graduale ma costante crescita, sotto ogni punto di vista e in ogni settore del Club. In questo modo possiamo anche essere più ricettivi verso chi vuole avvicinarsi al nostro Club. Siamo cresciuti molto negli ultimi anni, ma miriamo a crescere ulteriormente, attorniati da sempre più persone che vogliono il bene del Verona. Deve essere questo il minimo comune denominatore per tutti. Siamo una azienda, e ci comportiamo come tale. Ma operando nello sport, e nel calcio in particolare, non possono mancare in ognuno di noi componenti come la passione e l’aspetto emozionale. Componenti che permeano il nostro Club, ed è per questo motivo che ringrazio tutti coloro i quali sostengono quotidianamente il nostro Club, dai partner ai dipendenti, dalle istituzioni ai collaboratori».