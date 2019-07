Verona, sul sito della società la lista dei convocati: ecco tutti i nomi del ritiro di Primiero

Sul sito dell’Hellas Verona la società gialloblu ha pubblicato la lista dei nomi dei convocati per il ritiro a Primiero. I giocatori giungeranno in città in serata e domattina saranno impegnati nell’amichevole con l’US Primiero. Ecco i nomi dei convocati:

PORTIERI – Berardi Alessandro

Borghetto Nicola

Silvestri Marco

DIFENSORI – Almici Alberto

Balkovec Jure

Bocchetti Salvatore

Casale Nicolò

Crescenzi Alessandro

Dawidowicz Pawel Marek

Empereur Alan

Faraoni Marco Davide

Kumbulla Marash

Rrahmani Amir

Vitale Luigi

CENTROCAMPISTI – Bessa Daniel

Danzi Andrea

Henderson Liam

Lucas Felippe Nascimento

Marrone Luca

Zaccagni Mattia

ATTACCANTI – Di Carmine Samuel

Di Gaudio Antonio

Lee Seung-Woo

Pazzini Giampaolo

Ragusa Antonino

Traore Abdoulaye

Tupta Lubomir