Verre all’Hellas Verona, chiusura vicina: via libera della Sampdoria

L’Hellas Verona è vicinissimo alla chiusura del colpo per Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria. La situazione

Valerio Verre sarà presto un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista classe ’94 è vicinissimo al trasferimento: manca infatti poco al via libera della Sampdoria.

Come spiega Alfredo Pedullà, dopo i contatti degli ultimi giorni, la società veneta ha aumentato il pressing. Il club di Ferrero darà presto al via libera per il trasferimento del centrocampista che ha un contratto fino al 2021 e che è reduce dal prestito al Perugia.