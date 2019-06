Cardoner, vicepresidente Barcellona: «Neymar vuole tornare»

Jordi Cardoner ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar. Ecco le parole del vicepresidente del Barça

Neymar torna al Barcellona? Il giocatore vuole lasciare il Psg per i blauagrana, la conferma arriva dal vicepresidente dei catalani Jordi Cardoner che ha parlato così in conferenza stampa: «Neymar vuole tornare al Barcellona e la cosa non mi sorprende affatto».

Ancora Jordi Cardoner: «Neymar rimane un grandissimo calciatore ma noi non abbiamo avuto contatti. In questo momento dobbiamo pensare alle uscite di giocatori che non rientrano nel progetto e che andranno via entro il 30 giugno. Griezmann? Ogni giocatore che vuole venire qui deve avere la voglia di farlo».