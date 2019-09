Vieri: «Ecco il mio derby preferito» – VIDEO

Vieri racconta il suo derby preferito: «Giocare la prima di campionato al Bernabeu contro il Real Madrid è una cosa unica» – VIDEO

Per Christian Vieri il derby più bello in assoluto è quello di Madrid. Ecco la motivazione dell’ex attaccante, tra le tante, di Inter e Juventus: «Tutti i derby sono belli. Li prepari durante la settimana e non vedi l’ora di giocarli».

«Il mio preferito è quello di Madrid, giocare subito al Bernabeu contro il Real Madrid è una cosa unica». Vieri ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid nel corso della stagione 1997/98.